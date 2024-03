Era tanto attesa la messa in onda della scelta di Brando a Uomini e Donne: il tronista ha deciso tra Raffaella e Beatriz.

Il fatidico giorno della scelta di Brando a Uomini e Donne è arrivato. Il tronista è stato chiamato a scegliere tra le due corteggiatrici, Raffaella e Beatriz. Alla fine il giovane ragazzo ha dato ascolto al suo cuore facendo emozionare tutto lo studio.

Uomini e Donne, la scelta di Brando

Il tronista ha fatto entrare prima in studio Beatriz e le ha comunicato di non essere la sua scelta. Subito dopo, con grande emozione, ecco il momento di Raffaella.

“Inizialmente non ti avevo ‘guardata’, poi mi sono dato una possibilità, conoscendoti caratterialmente. Mi sei piaciuta. Da lì è cominciato il nostro percorso. Ah, ti volevo anche eliminare, anzi, ti ho eliminata. Poi io che sono riflessivo ho detto che forse non era il caso. Da qui è iniziato il percorso. Lungo, me ne rendo conto. Difficile, molto per me. Mi è servito tanto. Tu sei stata parte integrante del percorso e del mio miglioramento”, ha detto Brando.

Poi, ecco l’attimo della scelta: “Dopo la prima uscita ci siamo sempre più lasciati andare. Ho cominciato a raccontarti cose mie personali, intime. E non è cosa da poco: non l’ho mai fatto con qualcuno. E oltre a scoprirci di più è cresciuta molto anche la nostra intesa, il nostro capirsi con uno sguardo […] Non sei tu la mia scelta razionale, ma sei la mia scelta fatta col cuore“.

La reazione di Beatriz

Per quanto riguarda la “non scelta”, Beatriz, davanti a Brando aveva detto: “L’avevo intuito di non essere io la scelta. Da un po’ di settimane. Nonostante tutto ti ringrazio perché… mi hai fatto riprovare dei sentimenti di cui avevo paura. Dopo due anni e mezzo sono riuscita a sentire qualcosa per qualcuno. Ti ringrazio perché non mi precluderò più l’opportunità di conoscere qualcuno e mi darò l’occasione di rimettermi in gioco e ti ringrazio”, le parole di Beatriz con tristezza e in lacrime. “Non verrò al tuo compleanno – ha scherzato ancora – sei una bellissima persona. In bocca al lupo per tutto”.

Di seguito anche un post Instagram del programma con la “non scelta”:

