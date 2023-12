Dopo le indiscrezioni in merito ad un presunto docufilm sulla storia tra Marta Fascina e Silvio Berlusconi, lei stessa ha rotto il silenzio.

L’ultima ed importante storia d’amore avuta da Silvio Berlusconi prima di scomparire è stata quella con la deputata Marta Fascina, che ormai da mesi è chiusa nel suo lutto per la scomparsa dell’ex premier. Con una nota diffusa dall’Ansa, la stessa Fascina ha smentito le voci in circolazione nelle ultime ore e riguardanti un presunto docufilm incentrato sulla storia con l’ex premier.

“Dopo aver appreso dalle agenzie di stampa dell’imminente registrazione di un docufilm sulla mia storia d’amore con Silvio Berlusconi, mi trovo costretta a smentire questa fantasiosa notizia poiché totalmente destituita di ogni fondamento”, ha fatto sapere.

Marta Fascina: il docufilm su di lei e Berlusconi

Marta Fascina ha rotto il silenzio in merito alle indiscrezioni che la volevano protagonista di un docufilm sulla sua storia con Silvio Berlusconi, e ha smentito categoricamente la questione. Negli ultimi mesi la deputata si è trincerata dietro al massimo riserbo a causa del doloroso lutto da lei vissuto per la scomparsa dell’ex premier, venuto a mancare lo scorso giugno.

Silvio Berlusconi aveva voluto sposare simbolicamente Marta Fascina un anno prima della sua scomparsa e lei gli è rimasta accanto fino al giorno della sua morte (avvenuta lo scorso giugno per una grave forma di leucemia). In una delle sue ultime interviste (riportata da La Stampa) in merito alla sua carriera politica e al suo lutto, Marta Fascina aveva dichiarato:

“Sono un deputato alla seconda legislatura. Come ho sempre detto, seguo e faccio politica fin da adolescente. Continuerò a svolgere il mandato parlamentare che mi hanno conferito i cittadini. La mia assenza è stata motivata da una sofferenza indescrivibile”.

