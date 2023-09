Un bambino ha smarrito i suoi genitori durante un concerto dei The Kolors e Stash ha deciso di interrompere lo show e supportare i soccorsi.

Attimi di panico all’ultimo concerto di Stash e The Kolors, dove un bambino si è temporaneamente allontanato dai genitori. Fortunatamente tutto si sarebbe risolto per il meglio e Stash ha personalmente supportato la macchina dei soccorsi interrompendo il live e diffondendo le generalità del piccolo.

“Si chiama Leonardo, ha dieci anni. È vestito di bianco. I genitori sono vicino alla pattuglia dei carabinieri, vicino alla strada. Io purtroppo finché non risolviamo questa cosa, non ce la faccio. Sarà che sono diventato da poco papà pure io. So che per voi questo è divertimento, questa cosa ha la priorità”, ha detto il cantante.

Stash: bambino scomparso al concerto

Stash Fiordispino ha dato prova del suo gran cuore durante il suo ultimo concerto dove, involontariamente, si è perso un bambino di 10 anni. Per fortuna la vicenda avrebbe avuto il lieto fine e, dopo alcuni attimi di panico, il piccolo sarebbe riuscito a raggiungere i suoi genitori.

Stash ha dichiarato di essersi sentito personalmente toccato dalla vicenda visto che anche lui è padre di due figlie piccole. Le bambine si chiamano Grace e Imagine e sono le figlie che il cantante ha avuto insieme alla fidanzata Giulia Belmonte, con cui sembra essere più felice che mai.

Sui social intanto il gesto da lui fatto nei confronti del bambino scomparso ha fatto il pieno di like tra i fan, che hanno lodato il suo comportamento.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG