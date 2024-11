L’ultimo post di Ultimo ha acceso il dubbio nei fan: è già nato il figlio? Tutti gli indizi della nascita del piccolo E.

Ultimo, il celebre cantautore romano, ha emozionato i fan con un post su Instagram che sembra essere una dolce dedica al suo primogenito. La foto lo ritrae sdraiato su una spiaggia, con le braccia spalancate, accompagnata da versi carichi d’amore e tenerezza.

Nel testo, Ultimo si rivolge direttamente al bambino, immaginandolo già al suo fianco: “Avrai preso da me se a scuola sarai distratto, non ti auguro niente, anzi ti auguro tutto“. Parole che raccontano la profondità delle emozioni che il cantautore sta vivendo in questo momento speciale. Ma queste parole hanno acceso un dubbio nei fan: il bambino è nato?

Ultimo: il mistero della nascita dopo lo spoiler di Venditti

Il nome del bambino, Enea, era già stato spoilerato qualche giorno fa da Antonello Venditti durante una puntata di Domenica In. Tuttavia, Ultimo e la sua compagna, Jacqueline Luna Di Giacomo, continuano a mantenere il massimo riserbo sulla nascita, e per questo hanno scelto di vivere questo periodo a New York lontano dai riflettori.

Qui il post misterioso pubblicato dal cantautore.

Nonostante la loro riservatezza, il post del cantante e una storia Instagram di Jacqueline, che definisce Ultimo un “super papi”, lasciano intendere che il piccolo Enea potrebbe essere già nato.

I fan si interrogano: è il momento di festeggiare?

Il post ha scatenato una valanga di commenti e cuori sui social, con i fan che si congratulano per il lieto evento, anche se la coppia non ha ancora confermato ufficialmente la nascita. Tuttavia, le parole piene d’amore condivise da Ultimo suonano come un annuncio tra le righe, in perfetto stile con la sua sensibilità artistica.

Resta solo da attendere una conferma ufficiale, ma una cosa è certa: l’arrivo di Enea sta già illuminando la vita del cantautore e di Jacqueline, regalando anche ai fan un assaggio di questa grande gioia.

