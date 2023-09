Fabio Rovazzi ha realizzato un video ironico su Twitter e ha sottoposto Francesco Totti a una domanda diventata virale in rete.

In rete è diventato virale una trend relativo a quanto spesso le persone penserebbero “all’impero romano”. All’estero si è scoperto che gli uomini ci penserebbero più di frequente di quanto si possa immaginare e per questo Fabio Rovazzi ha voluto testare la domanda virale anche su uno dei volti più famosi di Roma, ossia l’ex calciatore Francesco Totti.

Rovazzi si è mostrato mentre era in go kart con l’ex calciatore, a cui ha chiesto: “Ci pensi spesso all’impero romano?”. L’ex capitano della Roma, senza scomporsi, ha riposto: “A dire la verità ci penso tutti i giorni”.

Fabio Rovazzi: il video ironico con Totti

Fabio Rovazzi si è mostrato in compagnia di Francesco Totti in un video condiviso sui social e ha fatto il pieno di like da parte dei fan. Sui social c’è chi l’ha commentato scrivendo: “Certo che ci pensa, lui è stato l’ottavo e ultimo re!”, e ancora: “L’imperatore pensa al suo impero”. Francesco Totti a sua volta ha commentato il video con ironia scrivendo: “Domani ci ripenso”.

Di recente l’ex calciatore è balzato nuovamente agli onori delle cronache per via della fine della sua relazione con Ilary Blasi con cui sembra che presto dovrà vedersi di nuovo in tribunale. Dopo la rottura i due sono stati protagonisti di una dura battaglia legale a causa del presunto furto dei Rolex.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG