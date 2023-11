Secondo alcune indiscrezioni la coppia più chiacchierata di Roma, quella formata da Totti e Noemi Bocchi, vorrebbe un figlio.

Se per Totti non è mai stato un segreto quello di voler avere una famiglia numerosa, lo stesso non si può dire della sua nuova compagna, Noemi Bocchi, che in passato ha avuto alcuni problemi proprio legati alle sue due gravidanze.

Pare però che per entrambi, dopo i matrimoni finiti, sia arrivato il momento di voltare pagina: si tratta di un passo molto importante, soprattutto considerando che Totti è prossimo all’udienza di separazione che sancirà in modo definitivo la fine del suo matrimonio con Ilary Blasi.

Il desiderio di un nuovo bambino

A riportare l’indiscrezione del desiderio di una nuova gravidanza per i due è Novella 2000, che ha dedicato alla coppia la sua cover story. Per Totti sarebbe un sogno ad occhi aperti, visto che la famiglia numerosa è sempre stata una sua aspirazione. Durante il matrimonio con Ilary si sarebbe dovuto scontrare con il muro alzato dalla moglie, che invece avrebbe deciso con fermezza di non avere più di tre figli.

La reazione di Totti al documentario di Ilary

Da poco è uscito su Netflix “Unica“, documentario in cui l’ex moglie di Francesco, Ilary, racconta la sua versione dei fatti sulla fine del matrimonio della coppia più amata dai romani. “Faccia e dica quello che vuole” ha replicato Totti, indifferente. In base a quanto affermato dal Capitano, pare che lui non abbia avuto tempo di guardare il documentario e neanche il trailer, motivo per il quale si sarebbe trovato nell’impossibilità di commentare in maniera più approfondita. Sarà vero?

La battaglia legale per la separazione con Ilary non è ancora finita: la prossima udienza è prevista per il 4 dicembre. Argomento centrale di discussione saranno i Rolex e la loro incomprensibile sparizione.

