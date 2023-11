Costantino Vitagliano ha confessato che si troverebbe in ospedale da una settimana a causa di alcuni problemi di salute.

L’ex volto di UeD, Costantino Vitagliano, ha svelato via social di trovarsi ricoverato in un ospedale della Brianza a causa di alcune problematiche di salute. Nonostante i controlli svolti finora, i medici non sarebbero ancora riusciti a venire a capo della patologia che lo avrebbe colpito:

“Sono ancora in ospedale, è da una settimana che sono qui per una cosa rara, talmente rara, che tutti gli esami che stiamo facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la miglior terapia”, ha dichiarato Costantino in un video condiviso via social.

Costantino Vitagliano in ospedale: i problemi di salute

I fan di Costantino Vitagliano sono sempre più preoccupati per le condizioni del modello, che ha trascorso l’ultima settimana in ospedale. Al momento non sono note ulteriori informazioni sulle sue condizioni e i medici starebbero svolgendo i dovuti controlli per venirne a capo.

Nel video da lui condiviso sui social l’ex volto storico del dating show di Maria De Filippi non ha comunque perso l’occasione per scherzare con i fan, e ha detto: “La cosa particolare è che oggi ho conosciuto il primario di questo ospedale, guardate il caso, come colui che in passato mi ha dato tanto, che ringrazierò tutta la vita Lele Mora, anche il primario di questo ospedale si chiama Segramora sarà il mio destino che i Mora decidano il mio percorso di vita? Vediamo come andrà anche questa volta”.

In tanti gli hanno espresso via social la loro solidarietà e il loro calore e sono impazienti di saperne di più sulle sue condizioni di salute.

