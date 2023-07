Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno trascorso una giornata speciale e romantica in visita ai Musei Vaticani.

Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono mostrati felici e sorridenti mentre visitavano insieme i Musei Vaticani e, attraverso i social, hanno pubblicato i momenti salienti della giornata. La coppia ha ricevuto da Gianni Creail, clavigero dell’importante museo, le chiavi del Cappella Sistina e ha potuto assistere in forma privata e nella più completa solitudine all vista del capolavoro di Michelangelo.

Nelle sue stories l’ex marito di Ilary Blasi si è mostrato occhi negli occhi con la sua nuova compagna difronte al panorama della Basilica di San Pietro e come colonna sonora ha scelto il brano “Roma nun fa’ la stupida stasera”.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: la visita ai Musei Vaticani

Come altri vip anche Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono concessi una visita romantica ed esclusiva ai Musei Vaticani, che sono stati aperti apposta per loro in un orario che generalmente non è consentito al pubblico. Sui social i due non hanno mancato di condividere anche alcune foto dei momenti più romantici della giornata e di quando si sono seduti l’uno al fianco dell’altra per assistere alla vista della Basilica di San Pietro.

Da quando ha ufficializzato il suo addio a Ilary Blasi, Francesco Totti non perde occasione per mostrarsi in compagnia della sua nuova compagna, con cui sembra essere più felice che mai.

