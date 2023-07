Fabio Fulco ha rotto il silenzio dopo che è convolato a nozze con Veronica Papa. Ad accompagnare l’attore all’altare è stata sua mamma.

Fabio Fulco ha consacrato il suo sogno d’amore con Veronica Papa, con cui è convolato a nozze in Costiera Amalfitana alla presenza di amici e parenti. L’attore è stato accompagnato all’altare dalla mamma, e a tal proposito ha detto a Chi:

“Averla accanto è stato un regalo del Signore. Io sono credente, lei non sta benissimo: siamo andati piano piano verso l’altare e io la sorreggevo. Mio padre Pasquale manca da 19 anni, ma io l’ho sentito durante le nozze, lui era tra gli invitati, so che ha visto tutto. Quando Frate Luigi, il mio padre spirituale, ha pronunciato l’omelia, io so che mio padre era lì ad ascoltare”.

Fabio Fulco: le nozze con Veronica Papa

Fabio Fulco è convolato a nozze con Veronica Papa, mamma di sua figlia Agnes (2 anni). La bambina ha portato le fedi alla coppia che, visibilmente emozionata, si è giurata amore eterno. L’attore ha svelato che avrebbe preferito sposarsi su un’isola ma alla fine avrebbe optato per un matrimonio tradizionale al fine di accontentare la famiglia di sua moglie.

“Ho accontentato la famiglia di mia moglie, soprattutto suo padre quando mi ha detto: ‘Lei è la nostra unica figlia, rispettiamo le tradizioni’”, ha dichiarato a Chi. Sui social in tanti hanno fatto le congratulazioni alla coppia e Fabio Fulco ha ammesso che presto lui e Veronica potrebbero allargare ulteriormente la famiglia.

