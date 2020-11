Tommaso Zorzi, il gossip di Giacomo Urtis: “Un noto cantante ha preso una cotta per te” (video)

Oggi, 19 novembre 2020, Giacomo Urtis legge un nuovo gossip ‘chirurgico’ su uno dei concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 5’. Questa volta, è il turno di Tommaso Zorzi. L’influencer è il destinatario di un pettegolezzo che potrebbe imperversare fuori dal loft di Cinecittà (Qui, il video):

“Un cantante molto noto è diventato un grande fan di Tommaso Zorzi, anzi ha preso una vera e propria cotta per lui, tanto che vorrebbe incontrarlo una volta finito il programma. Vero o falso?”.

Gli inquilini della casa avanzano tutte le ipotesi del caso:

Tommaso: “No è falso non ci credo.. Sarà Ivan Cattaneo”

Urtis: “Magari Ricky Martin…”

Zorzi: “Si certo, allora anche Elton John… al massimo può aver fatto una battuta Malgioglio… Siete tremendi a scherzare su queste cose, io poi ci rifletto davvero”.

Gossip su tommaso Un noto cantante è innamorato di lui. Tutti pensano a mahmood, parte il coro “volevo solo zorzi zorzi” 😂 Bonus finale: francesco che urla È VERISSIMOOO ⚰️⚰️#gfvip pic.twitter.com/CtjV4a2XeH — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) November 19, 2020

Tutti pensano anche a Mahmood. Tra i gieffini parte il coro “volevo solo Zorzi Zorzi” riscrivendo i versi della sua hit più conosciuta, ‘Soldi’, che ha vinto il Festival di Sanremo 2019.

Oppini rincara la dose: “Mahmood!! Una volta Tommy gli ha mandato un messaggio. E lui gli ha risposto dopo due anni”.

Negli scorsi giorni, anche altri protagonisti del reality di Canale 5 si sono confrontati con dicerie sul proprio conto: da Giulia Salemi (mamma Fariba in tutte le trasmissioni Mediaset per difendere la figlia dagli attacchi del web), Rosalinda Cannavò (il bacio segreto con una misteriosa attrice), Andrea Zelletta (scelto come testimonial di una linea di mobili per la camera da letto), Maria Teresa Ruta (l’ex marito Amedeo Goria a cena fuori con Franceska Pepe) Chi sarà il prossimo bersaglio del chirurgo dei vip?