Tommaso Stanzani: “In questo momento niente mi fa stare male”

Tommaso Stanzani, nel corpo di ballo dell’ultima stagione di ‘Battiti Live’, prossimamente su Italia 1 con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, sta vivendo un’intensa storia d’amore con Tommaso Zorzi del ‘Grande Fratello Vip 5’, che l’ha seguito in Puglia per sostenerlo dal backstage.

Dopo l’esperienza ad ‘Amici 20’, il ballerino ha intenzione di proseguire il proprio percorso all’interno nel mondo dello spettacolo come confessato al settimanale ‘Voi’, in edicola questa settimana:

La danza per me è uno strumento di comunicazione. Quando ballo trasmetto un messaggio che, spero, arrivi al pubblico. Guai se non riuscissi a trasmettere nulla.