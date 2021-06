Tommaso Stanzani: “Sto vivendo un bel momento. Le critiche mi scivolano addosso”

In questi giorni, Tommaso Stanzani è impegnato in Puglia per le registrazioni di ‘Battiti Live’, il programma musicale, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, in onda prossimamente su Italia 1. Il ballerino, in questa nuova avventura professionale, si è fatto accompagnare dal fidanzato Tommaso Zorzi che non lo perde di vista.

Il danzatore, scoperto da Maria De Filippi, ha ricevuto i complimenti, sui social, da parte degli ex concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 5‘ (come Francesco Oppini, Stefania , felici per la ritrovata serenità sentimentale del vincitore. Entrambi hanno trascorso dei giorni in barca con l’ex moglie di Flavio Briatore tra giochi, coccole e balletti (sulle note di ‘Anno Zero’).

Tommaso Stanzani difende l’amore con Tommaso Zorzi

Il talento di ‘Amici’, in un’intervista rilasciata a ‘Super Guida Tv’, ha ammesso di non essere infastidito dall’improvvisa popolarità per il gossip attorno alla storia d’amore con Zorzi:

Vivo la vita pensando a ciò che mi può far stare bene e ingenuamente non penso mai ai risvolti. Non mi soffermo troppo a pensare. Pur amando la riservatezza non mi dà fastidio che si siano accesi i riflettori del gossip. Sto vivendo un bel momento e le critiche e il resto mi scivolano addosso.

Tommaso sogna di entrare a far parte del corpo di ballo dei professionisti di ‘Amici’ (come capitato alla vincitrice di quest’anno, Giulia Stabile). Al momento, non è arrivata alcuna proposta da parte della produzione. Maria De Filippi realizzerà il suo sogno?