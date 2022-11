Tiziano Ferro ha svelato alcuni retroscena sulla sua paternità e sulle decisioni prese insieme al marito Victor sui loro figli.

Da un anno Tiziano Ferro e Victor Allen hanno accolto con enorme gioia i due figli adottivi Margherita e Andrés. Dopo aver annunciato il loro arrivo via social, il cantante non ha più condiviso alcuna foto dei bambini e a Fanpage lui stesso ha svelato i motivi di questa decisione.

“Su questo mi mantengo abbastanza discreto anche se devo dire che non è facile: non lo è perché comunque avrei voglia anche io di postare i primi passi di mia figlia o la prima candelina di mio figlio, però è come quando venivano degli amici a casa tua e tua mamma mostrava le foto di te da ragazzino facendoti vergognare. È un po’ la stessa cosa: io non voglio proporre questo ai miei figli in scala globale e poi permanente, però faccio un po’ di fatica, vorrei non fosse così, ma mi rendo conto che la cosa più giusta”.

Tiziano Ferro: i figli e i social

Oggi Tiziano Ferro è il felice papà di due bambini e lui stesso ha svelato perché avrebbe deciso, per il momento, di non mostrare i suoi piccoli sui social. Il cantante ha anche svelato di avere qualche timore rispetto all’influsso che la sua fama potrà avere sui suoi figli visto che, a Los Angeles (dove vive), non godrebbe della stessa popolarità da cui invece è stato travolto in Italia.

“Forse è uno dei miei timori più grandi, perché loro cresceranno in un ambiente, quello di Los Angeles, nel quale scrivere canzoni è un mestiere come tanti, ci si vive, chi meglio, chi peggio, è un mestiere rispettato, però finisce lì. Quando saremo in Italia, però, magari si chiederanno come mai un estraneo vuole fare una foto con papà e questa cosa mi fa un po’ paura, anche se poi tutto”, ha rivelato Ferro, che oggi è più felice che mai accanto a Victor e ai suoi due bambini.

