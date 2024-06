Dopo la prima puntata di Temptation Island spuntano le segnalazioni degli utenti che rivelano dettagli nascosti sui protagonisti.

Ieri sera è iniziato Temptation Island e sono subito spuntate nuove segnalazioni da parte degli utenti.

Nelle ultime ore, una segnalazione ha scosso i fan di Temptation Island. Lino, uno dei protagonisti del famoso reality show, potrebbe non essere ciò che sembra. Ecco cosa sappiamo.

Lino di Temptation Island: barbiere o rider?

La notizia ha fatto il giro del web: Lino, che si era presentato come barbiere nel video di presentazione su Canale 5, potrebbe in realtà lavorare come rider per Glovo.

La segnalazione è arrivata da un follower della famosa esperta di gossip Deianira Marzano, il quale ha affermato che Lino è ben conosciuto al McDonald’s di Fuorigrotta per le sue consegne.

“Deia Lino non fa il barbiere ma fa il rider per Glovo, al Mc di Fuorigrotta lo conoscono tutti!” scrive un utente a Marzano, che risponde “Sì me l’hanno scritto in diversi!“.

Ma qual è la verità?

Lino e Alessia sono stati tra i protagonisti più discussi della prima puntata di Temptation Island. La loro partecipazione è iniziata con forti litigi, culminati nella richiesta di un falò di confronto da parte di Alessia, prontamente rifiutato da Lino.

Durante il falò delle fidanzate, Alessia ha visto dei video in cui Lino sembrava flirtare con la tentatrice Maika, il che l’ha portata a chiedere insistentemente un confronto diretto.

La verità sul lavoro di Lino

Il dubbio sulla verità del lavoro di Lino è alimentato dalle segnalazioni dei fan. La domanda che tutti si pongono è: perché Lino avrebbe dovuto mentire sul suo lavoro?

Al momento, non ci sono risposte chiare e non è certo se Lino deciderà di chiarire la situazione nelle prossime puntate.

La vicenda ha sicuramente aggiunto pepe alla storia di Lino e Alessia, e i fan sono in attesa di ulteriori sviluppi.

