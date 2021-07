Il percorso di Speranza Capasso e Alberto Maritato, a Temptation Island, ce lo ricordiamo tutti.

Fidanzati da ben 16 anni, all’epoca della loro partecipazione nel docu-reality di Canale 5, la loro storia d’amore andò in crisi a causa del rapporto tra Alberto e la tentatrice Nunzia Taglialatela con cui ci fu addirittura un bacio. Un mese dopo, Speranza parlò del tentativo di riconciliazione da parte di Alberto nei suoi confronti. Nello stesso periodo, però, Alberto si stava sentendo anche con Nunzia, all’insaputa di Speranza.

A gennaio, invece, Alberto ha organizzato una proposta di matrimonio a sorpresa all’indirizzo di Speranza, alla quale quest’ultima ha risposto con un sì. La coppia, quindi, era tornata insieme.

Le nozze, però, appaiono tutt’altro che certe. Dopo 17 anni di relazione, infatti, Speranza e Alberto non sono ancora riusciti a risolvere i loro problemi di incompatibilità caratteriale.

Rispondendo ai follower tramite Instagram Stories, Alberto Maritato ha spiegato la situazione:

Oggi, la situazione è un po’ più complicata del solito. C’è di mezzo un matrimonio dopo 17 anni di fidanzamento, le liti per motivi caratteriali sono ancora troppe e così difficilmente si può affrontare un passo così importante. Siamo adulti e vaccinati e sappiamo che non si può sbagliare una scelta del genere.

Rispondendo alle domande successive, Alberto appare consapevole che la storia con Speranza necessita di una decisione importante, nel bene o nel male:

È un periodo no. È difficile pure raccontare la nostra situazione attuale. Ci vediamo, ci sentiamo… Siamo pienamente consapevoli che oggi siamo in un momento difficilissimo, forse ancora più difficile di quello vissuto mesi fa, perché oggi ci ritroviamo di fronte a problemi che, da anni, ci portiamo dietro e questa è veramente dura come cosa… Siamo consapevoli che c’è bisogno di una svolta decisiva, nel bene e nel male… Non si può più sbagliare.