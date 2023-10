Arriva via social la lieta notizia di una ex coppia di Temptation Island: è nato il loro quarto figlio. L’annuncio su Instagram.

Non solo ragazzi e ragazze che si lasciano. A Temptation Island c’è chi ha rafforzato il proprio sentimento. Parliamo di Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis che parteciparono al reality nel 2015. La coppia, ora, vanta una famiglia davvero super con il quarto figlio arrivato proprio in queste ore. L’annuncio della nascita di Ascanio, questo il nome scelto per il bambino, è giunto via social.

Temptation Island, quarto figlio per la coppia

Sebbene siano passati tanti anni dalla loro partecipazione a Temptation Island, molti utenti del web ricordano con affetto Emanuele e Alessandra. I due, infatti, dopo il reality hanno fatto le cose sul serio arrivando a comporre una splendida famiglia.

Dopo aver avuto tre figli, i due non si sono fermati e, proprio in queste ore, hanno annunciato la nascita del loro quarto bimbo, Ascanio. A renderlo noto Emanuele che ha scritto: “Benvenuto al mondo piccolo amore di papà non vediamo l’ora di darti tutto l’amore che meriti”.

Anche Alessandra ha raccontato l’arrivo del bimbo che, va detto, non ha avuto momenti facili: “Mi hanno riempito di cortisone, ma era rischioso andare più avanti. Ho le gambe gonfissime come un elefante, non riesco neanche a camminare, ma almeno questa volta ho potuto salutare i bimbi con calma, è stato tutto più tranquillo della volta prevedente”.

E ancora dopo il parto: “Non mi esce la voce per il dolore che sto provando, ma so che passerà. Ascanio l’ho visto ed è stato stupendo…”.

Di seguito anche il post Instagram di Emanuele che ha annunciato l’arrivo del quarto figlio:

