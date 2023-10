Tanti auguri al figlio di Samantha De Grenet, Brando, che ha festeggiato 18 anni. Sua madre gli ha dedicato un pensiero dolcissimo.

Mamma orgogliosa, Samantha De Grenet che sui social ha condiviso alcuni scatti del compleanno di suo figlio Brando in occasione della feste dei suoi 18 anni. Il ragazzo, infatti, è diventato nei giorni scorsi maggiorenne. Il noto volto della tv ha quindi scelto di dedicargli un pensiero accompagnato, nel post Instagram pubblicato, da una splendida serie di foto.

Samantha De Grenet festeggia i 18 anni del figlio

“Caro amore nostro, tu hai il nostro cuore e hai fatto delle nostre vite un capolavoro. Grazie per il bambino che sei stato e per l’ uomo che stai diventando e grazie per averci insegnato come essere dei buoni genitori”, ha esordito la bella Samantha nella sua dedica social al figlio.

“Siamo una mamma e un papà orgogliosi e grati e nel giorno del tuo diciottesimo compleanno ti auguriamo di essere sempre felice, sereno e consapevole di quanto tu sia fortunato. Ti auguriamo di trovare sempre l’energia e la positività di affrontare le situazioni difficili, di lasciar andare ciò che non è importante, di allontanare litigi e drammi inutili, di non farti mai guidare da rancore, invidia e orgoglio e di rialzarti ancora più forte le volte che inevitabilmente cadrai e di amare ogni singolo giorno della tua vita rendendo unico e speciale ogni momento”.

Non mancano, ovviamente, dei consigli: “Circondati di veri amici, di persone che ti vorranno bene nonostante i tuoi difetti, perché chi ti ama veramente imparerà ad amare anche quelli”.

“Ti auguriamo di essere sempre te stesso, di non aver mai paura di esprimere il tuo pensiero e di seguire sempre il tuo cuore. Fai ciò che ti rende felice, rispetta ogni essere umano e ogni essere vivente e combatti per i tuoi ideali, ma non perdere mai di vista i tuoi valori. Non smetteremo mai di amarti e sostenerti… Con tutto il nostro Amore, mamma e papà”.

Oltre alla tenera dedica, come anticipato, anche una foto della festa dove spicca la torta con le candeline super accese.

Di seguito anche il post Instagram della donna con i tanti commenti d’affetto ricevuti per lei, il suo Brando e tutta la famiglia:

