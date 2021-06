Natascia e Alessio sono la quinta coppia ufficiale che prenderà parte alla nuova edizione di Temptation Island, in partenza, il prossimo 30 giugno, in prima serata su Canale 5. Il docu-reality prodotto da Maria De Filippi, giunto alla nona edizione, in questo periodo, sta presentando le coppie protagoniste di questa nuova edizione.

Natascia e Alessio sono fidanzati da circa due anni e mezzo e convivono, a casa di lei, da circa un anno. La decisione di partecipare a Temptation Island è arrivata da Natascia, 31 anni, che ha notato un cambiamento nel carattere del fidanzato nei suoi riguardi:

All’inizio, Alessio era l’uomo perfetto. Poi, ha cominciato a diventare molto giudicante nei miei confronti. Vorrei che lui vedesse che non faccio nulla di male ad essere me stessa.

Alessio, dal canto suo, invece, ha ammesso di sentirsi trascurato dalla propria fidanzata:

Mi rendo conto che lei non sta lottando più nella relazione. Lei, comunque, ha perso le speranze e non si rende più conto quanto mi trascuri nelle circostanze.

Natascia, successivamente, ha confermato le sensazioni del fidanzato, giustificandole con il precitato motivo:

Lo trascuro perché lui mi ha giudicato tanto e io ho messo un muro.

Ricordiamo che le altre coppie di Temptation Island 2021, presentate fino ad ora tramite i social e i promo in rotazione televisiva sulle reti Mediaset, sono Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Manuela e Stefano e Jessica e Alessandro.

Cliccando qui, potete vedere il promo con Natascia e Alessio.