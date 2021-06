Jessica e Alessandro sono la quarta coppia ufficiale che prenderà parte alla nuova edizione di Temptation Island. Il docu-reality prodotto da Maria De Filippi, giunto alla nona edizione, tornerà in onda su Canale 5, in prima serata, a partire dal prossimo 30 giugno. In questo periodo, attraverso i social e i promo in rotazione televisiva, stiamo conoscendo, piano piano, le coppie protagoniste di quest’edizione.

Jessica e Alessandro sono fidanzati da circa sette anni. La loro storia d’amore ha subito un cambiamento negativo da quando hanno deciso di andare a vivere insieme. Secondo Jessica, infatti, la noia e la monotonia hanno preso il sopravvento:

Ho scritto a Temptation Island perché quando ho conosciuto Alessandro, mi sono innamorata di lui perché era una persona intraprendente, era il classico ragazzo che piaceva a tutte… E, invece, da quando siamo andati a convivere da circa due anni, è diventata una persona fredda e monotona. Pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro. Cosa facciamo? Niente. Restiamo a casa, divano, guardiamo la tele e non usciamo neanche. Vorrei un po’ di fuoco, meno noia.

Alessandro, però, la pensa diversamente ed è convinto di essere perfetto così com’è:

Io mi sento perfetto così come sono, non devo cambiare nulla.

Ricordiamo che le altre coppie di Temptation Island 2021, presentate fino ad ora, sono Claudia e Ste, Valentina e Tommaso e Manuela e Stefano.

Cliccando qui, potete vedere il promo con Jessica e Alessandro.