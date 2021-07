Temptation Island 2021 anticipazioni seconda puntata 5 luglio 2021

Questa sera su Canale 5 alle ore 21:20 andrà in onda il secondo appuntamento con Temptation Island 9. Filippo Bisciglia è pronto per guidare il racconto di quella che si prospetta come una puntata da colpi di scena. Ricordiamo innanzitutto cosa è successo al termine dello scorso appuntamento di mercoledì 30 giugno.

Dopo aver fatto vivere il primo falò e i primi filmati in pinnettu ai fidanzati e alle fidanzate, il conduttore ha fatto il suo ingresso nel villaggio delle ragazze raggiungendo Valentina, fidanzata di Tommaso. “Chiedo a Valentina di venire con me” dice Bisciglia. Lei si alza e va con lui in un divano non molto lontano dalla casa delle fidanzate: “Devi andare nel pinnettu – le dice – c’è una cosa molto importante che devi vedere e ascoltare. Sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò“.

Questa sera vedremo il contenuto di queste immagini. Sarà così anche per Ste, fidanzato di Claudia. Filippo è andato da lui, lo ha invitato al falò per informargli su nuovi sviluppi che potrebbero seriamente rivoluzionare il percorso della coppia nel viaggio dei sentimenti.

Alessio (fidanzato di Natascia) durante un falò ha avuto un improvviso crollo emotivo. Questa sera sapremo il perché di questo pianto che lo ha messo in seria difficoltà.

Nel mentre Alessandro (fidanzato di Jessica) continua a non trascurare la sua attività fisica, un tratto del ragazzo che nella prima puntata è stata fonte di ironie e battute su Twitter. Questa volta vedremo il ragazzo ‘fomentato’ dall’arrivo di un kimono ed una cintura nera: “Perché io sono cintura nera di karatè” dice ai ragazzi.

Infine, come ultima anticipazione snocciolata nelle ultime ore dagli account ufficiali di Temptation Island, c’è un falò di confronto anticipato richiesto da una delle fidanzate. Nell’appuntamento di stasera dunque molte situazioni saranno già davanti ad un bivio.