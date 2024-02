Torna a parlare Stefano De Martino e lo fa a proposito di Alessia Marcuzzi e dei rumors sul loro presunto flirt passato.

Tornano a far parlare di loro Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. I due erano finiti in una serie di tormentoni di gossip a proposito di un loro presunto flirt avuto nel periodo in cui il ballerino e conduttore stava con Belen Rodriguez. L’uomo è uscito finalmente allo scoperto parlando a Il Giorno.

Stefano De Martino, le parole su Alessia Marcuzzi

Intervistato da Il Giorno, De Martino ha avuto modo di replicare, per la prima volta, alle ormai note voci che lo vorrebbero al centro di un flirt passato con Alessia Marcuzzi. Il conduttore e ballerino ha spiegato: “C’è chi ha pensato che il mio rifiuto di rispondere a certe domande fosse perché non volessi mettermi in discussione. Non ho mai detto di prendermi come esempio in quanto uomo integro, padre e marito modello”.

E quando si parla di Belen: “Se mi offendo se mi chiamano l’ex di Belen? Sono il primo a dirlo, e lo si vedrà anche a teatro, perché cito proprio le persone che mi identificano come tale. E sa qual è la cosa più bella di tutte? È che è la verità. In molti poi, vedendomi a teatro, si ricredono, perché io per primo fornisco altre versioni di me. Sta a noi dover mostrare agli altri le nostre qualità”.

Infine, le parole su Alessia Marcuzzi: “Se l’ho sentita? Certo. Siamo grandi amici, e lei – suo malgrado – è entrata in questo tormentone”, ha spiegato Stefano. “Alessia conosce bene certe dinamiche, soprattutto non le ha fatto piacere perché quando ci sono figli di mezzo è sempre complicato. Da amico, ho provato a fornirle la mia visione della situazione, che come ho detto è molto relativa. Siamo solo di passaggio e finché la musica è accesa balliamo e non pensiamo a chi ci vuole rovinare la festa…”, ha poi concluso il conduttore prossimo all’impegno al Teatro Lirico di Milano dall’8 all’11 febbraio con lo spettacolo ‘Meglio Stasera quasi come un one-man show’.

Di seguito anche un recente post Instagram del ballerino e conduttore:

