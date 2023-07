Potrebbe esserci un nuovo uomo accanto a Stefania Orlando. Ad un anno dalla fine del matrimonio la showgirl è di nuovo felice.

Torna a sorridere Stefania Orlando accanto alla quale, forse, c’è un nuovo amore. A distanza di circa un anno dalla fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi, accanto a lei per 15 anni, la donna potrebbe avere il cuore nuovamente impegnato. Non lo ha detto apertamente ma ha dato qualche indizio la diretta interessata intervistata per Chi insieme ad Anna Pettinelli.

Nuovo amore per Stefania Orlando? Le parole e quel video…

Intervistata da Chi insieme alla Pettinelli, sua amica e persona che ha giocato indubbiamente un ruolo importante nella rinascita della Orlando, la bella Stefania si è sbilanciata a proposito di amore.

“Il mio cuore è libero! Il mio almeno, è libero”, ha detto la Pettinelli facendo intendere che, invece, l’amica abbia una dolce metà vicino a sé. Proprio la Orlando ha quindi detto: “Il mio cuore piano piano si sta riprendendo. Il tempo, alla fine, ha avuto la meglio. E le dirò di più: continuo ancora a credere nell’amore”.

Sebbene non ci sia una conferma diretta del nuovo amore, va detto che sul web circola una particolare voce con tanto di “prova”. Si tratterebbe di un video “che ha postato giorni fa la Melillo in un bar a Fregene dove si vede la Orlando dietro in dolce compagnia, mano nella mano a un uomo. Se così fosse, felice per lei”. Vedremo se e quando la donna e il nuovo amore verranno allo scoperto…

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la showgirl:

