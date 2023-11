Sophie Codegoni si è confessata con i fan, e ha svelato di aver deciso di far rimuovere alcuni dei suoi tatuaggi.

Come Elettra Lamborghini ed altre vip, anche Sophie Codegoni ha ammesso di essersi stufata dei suoi tatuaggi e, attraverso i social, ha intimato ai fan di non farne senza aver prima riflettuto a dovere e ha anche svelato che le sedute con il laser (per cercare di rimuoverli) sarebbero oltremodo dolorose.

“La prima ero agitata ora ho la certezza che fa davvero male. Mi viene da piangere solo al pensiero”, ha ammesso nelle sue stories, e ancora: “Il tatuaggio è troppo grosso e quindi con una seduta unica il laser non riesce a prendere tutta la grandezza. Fa malissimo anche con l’anestetico, immaginate senza. Un male incredibile: brucia e pizzica. Prima di fare un tatuaggio da oggi in poi ci penserò mille volte”.

Sophie Codegoni: la rimozione dei tatuaggi

Nei mesi scorsi Sophie Codegoni ha confessato di essere pentita per essersi sottoposta ad alcuni ritocchi con la chirurgia plastica e, a seguire ha svelato che sarebbe pentita anche di alcuni dei suoi tatuaggi. L’ex fidanzata di Alessandro Basciano si starebbe sottoponendo ad alcune sedute laser per cercare di rimuoverli, ma lei stessa ha ammesso che la questione le recherebbe non poco dolore.

Negli ultimi tempi Sophie sembra aver voluto evitare di parlare del suo ex, con cui appena 6 mesi fa ha avuto sua figlia Celine Blue. Lei e Basciano si sono scagliati accuse e frecciatine a Verissimo, e in tanti sono curiosi di saperne di più sulla fine della loro storia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG