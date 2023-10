Sophie Codegoni è intervenuta a È sempre cartabianca, e ha confessato la sua opinione sui ritocchi con la chirurgia estetica.

Sophie Codegoni, ex volto di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, è intervenuta a È sempre Cartabianca, dove per la prima volta ha ammesso apertamente di essere pentita per alcuni dei ritocchi con la chirurgia plastica a cui si è sottoposta quando era giovanissima.

“Le labbra e volevo sempre più grandi, sempre più belle. Anziché una volta ogni sei mesi, ho iniziato a farle(le punture) ogni due o tre. Io le vedevo sempre piccole. Mi sono distrutta, ero fuori”, ha affermato la modella, aggiungendo anche di essere in seguito ricorsa alla chirurgia estetica per ridurre le dimensioni delle sue labbra.

Sophie Codegoni: la chirurgia estetica

A sorpresa Sophie Codegoni è intervenuta a È sempre cartabianca, dove ha svelato perché si sarebbe pentita degli interventi di chirurgia plastica a cui, da giovanissima, si sarebbe sottoposta per somigliare sempre di più alle modelle dei suoi sogni. “Il mio canone era Bella Hadid. Scorrevo le foto sui social e alcune foto non riuscivo a guardarle perché queste ragazze erano troppo belle, vivevo questa competizione con tutto quello che vedevo”, ha affermato l’ex concorrente del GF Vip.

La modella non ha ancora svelato alcun dettaglio sul conto di Alessandro Basciano, il fidanzato e padre di sua figlia Celine con cui si vocifera che la storia d’amore sia giunta definitivamente al capolinea. Sarà vero?

