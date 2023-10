Le condizioni di Fedez sarebbero in netto miglioramento e, nelle ultime ore, Chiara Ferragni ha rotto il silenzio via social.

Chiara Ferragni ha rotto il silenzio via social dopo che, da giorni, veglia sul marito Fedez, ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di alcune emorragie interne a lui causate da delle ulcere.

“Vi leggo e vi sono grata”, ha scritto l’influencer su X. Nel frattempo in tanti tra fan, amici e colleghi continuano a inviare i loro messaggi di solidarietà e affetto a Fedez e, stando a quanto riporta l’Ansa, le sue condizioni sarebbero in via di miglioramento.

Fedez è ancora ricoverato presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano e, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni sulle sue condizioni di salute che però, secondo le fonti a lui vicine, sarebbero in netto miglioramento. In tanti sono in ansia per le condizioni del rapper che, dopo un primo ricovero avvenuto a causa di un malore, è stato nuovamente vittima di un’emorragia interna.

Fedez nei giorni scorsi ha ringraziato tramite stories tutti coloro che gli avevano dimostrato la loro vicinanza e sua moglie, Chiara Ferragni, è rientrata in fretta da Parigi per potergli stare accanto in questo momento così difficile. Sui social in tanti tra i fan sono curiosi di sapere quando il rapper potrà finalmente lasciare l’ospedale e se ci saranno ulteriori notizie sul suo conto attraverso i social. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan non resta che attendere.

