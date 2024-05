Lavoro e vita privata: Sonia Bruganelli si racconta e chiama in causa anche l’ex marito, Paolo Bonolis, a cui “vorrebbe” trovare una fidanzata.

Intervista a Confidenze per Sonia Bruganelli che in questi ultimi giorni sta facendo parlare soprattutto per alcuni rumors legati alla presunta frequentazione “amorosa” con Angelo Madonia. La donna, ora in tv come opinionista de L’isola dei Famosi, ha avuto modo di parlare anche di sentimenti e della sua relazione, finita, con Paolo Bonolis a cui sarebbe pronta a trovare una nuova dolce metà…

Sonia Bruganelli, l’amore e Paolo Bonolis

Rispondendo ad alcune domande sulla sua vita privata e il rapporto con Bonolis, la Bruganelli ha detto: “Serve l’intelligenza per capire che quello che conta sono i rapporti tra le persone. E che gli affetti restano. Non puoi volere il male di qualcuno solo perché ha smesso di amarti. E non bisogna rovinare i ricordi belli”. Anche per questa ragione, con grande simpatia e autoironia, Sonia ha aggiunto che se l’ex marito si fidanzasse non avrebbe alcun problema. Anzi: “Forse organizzerò un casting per trovargli una fidanzata”, ha detto scherzando. Proprio Bonolis, sul tema nuovo amore, di recente aveva detto al Corriere della Sera di stare bene così come è: “Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia”, le sue parole.

L’Isola dei Famosi e il ruolo di opinionista

Dalla vita privata al lavoro con un passaggio su L’Isola dei Famosi dove risulta essere opinionista accanto a Dario Maltese: “Ero già stata opinionista in due edizioni del Grande Fratello Vip, ma ammetto che infierire sugli isolani è più complicato. Fanno un po’ compassione. Però, a falsità o finte amicizie non faccio sconti. Non temo le critiche del web e nemmeno i ‘meme’. Dario Maltese, invece, è più buono. Con lui mi trovo bene e lo stimo”, ha detto la Bruganelli.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG