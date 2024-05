Nuovo flirt in corso tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, paparazzati insieme in Spagna. Il ballerino rivela come stanno le cose.

Pare che Sonia Bruganelli sia pronta a lasciarsi alle spalle il matrimonio con Paolo Bonolis e a voltare pagina. Infatti, secondo le indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi, l’opinionista de L’Isola dei Famosi avrebbe un nuovo flirt con un famoso ballerino.

Si tratta di Angelo Madonia, ex fidanzato della dj e speaker radiofonica Ema Stokholma. I due, infatti, sono stati paparazzati insieme dai fotografi di Chi, in un posto davvero inaspettato.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia insieme a Palma di Maiorca

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si sono goduti un fine settimana di relax a Palma di Maiorca. Si tratta del loro primo viaggio insieme o di una semplice coincidenza?

Il post di Chi Magazine annuncia: “Weekend a Palma di Maiorca con bis al ritorno a Roma per Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, fascinoso maestro di danza a “Ballando con le stelle”“.

I due hanno trascorso dei momenti piacevoli in Spagna insieme, ed è normale chiedersi se sia scoccata la scintilla o se si tratta di una semplice amicizia. A rivelare come stanno le cose è stato lo stesso Madonia. Ecco che cosa ha dichiarato.

Sonia Bruganelli, Angelo Madonia dichiara: “Una persona simpaticissima”

Al settimanale Chi Angelo Madonia ha spiegato: “Conosco Sonia da poco ma è una cara amica, una persona simpaticissima e intelligente“. Si tratta di una semplice amicizia o c’è qualcosa di più che ancora non vogliono rivelare?

Ricordiamo che solamente pochi mesi fa è finita la storia tra il ballerino e Ema Stokholma, probabilmente a causa dell’eccessiva gelosia di lui. Infatti, la speaker radiofonica aveva dichiarato: “Io ho capito che non devi mai cambiare perché qualcuno ti vuole diversa e non gli sta bene se ti metti un pantaloncino corto, se dici una parolaccia o se metti un rossetto troppo acceso. Sicuramente ho provato ad adeguarmi a uno stile di vita molto diverso dal mio. Ma non voglio più cambiare il mio comportamento per compiacere un uomo. Io sono una donna libera e non faccio niente di male“.

