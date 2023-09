La pubblicità Esselunga con i genitori separati ha generato grandi reazioni. Anche Sonia Bruganelli ha voluto dire la sua.

Sono stati tantissimi i volti noti che hanno voluto dire la loro a proposito della tanto discussa pubblicità di Esselunga dove una bambina cerca, con una pesca, di far rimettere insieme i genitori divorziati. Tra i vari commenti, dopo quello di Valentina Ferragni, è arrivato pure quello di Sonia Bruganelli che ha relativamente da poco annunciato la sua separazione da Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli commenta lo spot Esselunga

Attraverso un post condiviso su Instagram, come detto, la Bruganelli ha voluto far sentire la propria voce a proposito della pubblicità Esselunga ma anche sul tema del divorzio. In particolare la orma ex moglie di Paolo Bonolis ha voluto mettere in evidenza il pensiero di Massimo Gramellini espresso sul Corriere della Sera: “Ricordare che le separazioni producono dolore nei bambini non significa negare l’istituto del divorzio”, si legge.

“Della storia di un’esistenza quella pubblicità ci restituisce solo un frammento: una bimba di cinque anni che legittimamente desidera che mamma e papà stiano insieme. Ma la vita non finisce a cinque anni e molte coppie divorziano proprio per evitare che i figli crescano tra le tensioni. Magari nel prossimo spot ci sarà un’adolescente che la pesca la spiaccica in testa ai genitori perché continuano a scannarsi invece che separarsi”.

A completare il pensiero di Gramellini da lei condiviso, la bella Sonia ha accompagnato il tutto con delle emoticon di applausi. Sotto al contenuto condiviso dall’ex opinionista del Grande Fratello Vip tantissimi commenti. Molti si sono schierati a favore del pensiero pubblicato mentre tanti altri hanno sottolineato come il divorzio non sia, mai, bello. “Niente scuse, i bambini soffrono in ogni caso”, “Non mi sento a favore di questo pensiero”.

Di seguito il post Instagram condiviso dalla donna e i vari pareri dei suoi seguaci:

