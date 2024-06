Ultimi momenti prima della finale de L’Isola dei Famosi 2024: gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese hanno fatto il loro pronostico.

Tra mille critiche e qualche polemica, anche l’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi è ormai giunta al suo appuntamento finale. Rebus su chi potrà vincere quest’annata decisamente particolare ma gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese sembrano avere le idee piuttosto chiare. Anzi. Entrambi puntano forte sullo stesso nome.

Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli e il possibile vincitore

Parlando a Sdl Tv, la Bruganelli ha subito detto la sua a proposito di chi potrebbe essere il vincitore de L’Isola tra i finalisti: Edoardo Franco, Aras, Edoardo Stoppa, Alvina, Arthur e Samuel: “Lancio una provocazione. Edoardo Franco non ha secondo voi il physique du role per essere il vincitore? Nel senso ha un’estetica simpatica. È buffo. Sì è presentato che sembrava potesse essere una vittima, invece piano piano ha dimostrato di non esserlo assolutamente. Ce le ha un pochino tutte. Lui è il classico orsacchiotto che arriva orsacchiotto e poi invece diventa un po’ tigre”.

Dario Maltese fa il suo pronostico

Le parole della Bruganelli hanno trovato il pare positivo di Maltese: “Per me il vincitore è Edoardo Franco, perché ha dimostrato di essere un grande stratega come è giusto che sia”. Per il volto del Tg5, l’ex vincitore di MasterChef è stato il concorrente che avrebbe messo in atto il suo essere stratega ma in modo acuto e “raffinato”.

Nessun dubbio, invece, su quali siano stati i concorrenti molto deludenti, ovvero gli sconfitti: “Secondo me gli sconfitti dell’isola sono quelli che hanno scelto di lasciare il gioco. Chi ha scelto di fare un passo indietro per me è uno sconfitto”. A questo punto non resta che attendere l’esito della finalissima e capire chi riuscirà a trionfare.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG