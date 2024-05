Sonia Bruganelli e Angelo Madonia non si nascondono più! La neo-coppia è stata paparazzata per le vie di Roma.

Ormai è ufficiale: Sonia Bruganelli ha dimenticato l’ex marito Paolo Bonolis ed è innamoratissima della sua nuova fiamma, Angelo Madonia.

Dopo gli insistenti rumors sulla presunta nuova coppia, i due sono usciti allo scoperto e i paparazzi di Chi li hanno beccati per le vie di Roma mano nella mano mentre si scambiavano dolci effusioni amorose.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia paparazzati mano nella mano

Come mostra il post pubblicato da Chi, nel nuovo numero del settimanale spuntano le prime foto della neo-coppia Bruganelli-Madonia.

Nella didascalia si legge: “Prima uscita di coppia per Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. “Chi” ha sorpreso l’opinionista dell’Isola e il ballerino a spasso per Roma come due innamorati, tra una cena (con amici) e un dopocena romanticissimo“.

I due nella foto si vedono mentre passeggiano mano nella mano per le strade della Capitale, senza nascondere il loro amore.

Come avrà preso la notizia l’ex marito dell’opinionista, Paolo Bonolis? Scopriamo qualche dettaglio in più!

Dal gossip alla conferma: nasce la coppia Bruganelli-Madonia

Tra i primi ad alimentare il nuovo gossip è stato l’esperto Alessandro Rosica, l’investigatore social, che aveva confermato la storia tra i due, dichiarando che si frequentavano ormai da mesi.

Dopo una vacanza in Spagna e diversi incontri a Roma, i due si mostrano insieme, abbracciati e innamorati, di fronte ai paparazzi.

Resta da vedere come hanno reagito allo scoop l’ex del ballerino, Ema Stockholma, e l’ex marito di Sonia, Paolo Bonolis.

Infatti, sia la Bruganelli che Madonia sono usciti da importanti relazioni solamente da pochi mesi. Ormai i due sono usciti allo scoperto e resta da vedere quando arriverà l’annuncio ufficiale dai diretti interessati.

