Nonostante la separazione Sonia Bruganelli non nasconde la stima per l’ex marito Paolo Bonolis. La dedica sui social.

Separati ma insieme. Questo il mood tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis che nonostante l’addio ufficializzato e la fine della loro relazione continuano a frequentarsi e a non far mancare parole di stima e affetto. La donna è stata l’ultima a mostrarsi in modo molto dolce per l’ex marito con una dedica su Instagram.

Sonia Bruganelli, la dedica a Bonolis

Attraverso una storia su Instagram, Sonia Bruganelli ha voluto dedicare un dolce pensiero all’ex marito Paolo Bonolis.

La donna ha condiviso un’intervista del conduttore con Fabio Fazio nella quale si parlava di tecnologia e degli effetti nella vita delle persone. “Parliamo di una tecnologia che cerca di annullare o meglio, forse è quasi riuscita a farlo: ad annullare i due grandi pilastri della nostra vita che sono lo spazio e il tempo. Quindi se cancelli lo spazio e il tempo vivi in una dimensione di assoluta leggerezza e fluidità. Il problema poi è che quando torni da questa parte fai molta fatica e quindi si perde il senso della fatica e dell’impegno”, aveva detto il conduttore tra i vari passaggi.

Frasi e pensieri che, rivisti dalla ex moglie, hanno portato al bella Sonia a dedicare appunto un dolce pensiero all’ex marito. “Continuo a pensare che tu sia il migliore”. Un altro segnale di grande affetto accompagnato anche da una emoticon di un cuore.

Anche dopo la separazione, infatti, i due hanno continuato a vedersi e avere rapporti personali e lavorativi come prima a conferma del feeling totale nonostante la relazione conclusa.

Di seguito il post Instagram con parte dell’intervista di Bonolis che è stata ripresa dalla ex moglie:

