Soleil Sorge confessa: “Ho detto ‘no’ a Ilary Blasi, ecco perché”

Soleil Sorge torna in TV con un nuovo reality su Rai 2 e rifiuta il programma di Ilary Blasi su Canale 5. La confessione della showgirl.

Soleil Sorge è pronta a tornare sul piccolo schermo. Dopo aver conquistato il pubblico con le sue partecipazioni a Uomini e Donne, L’Isola dei Famosi e Grande Fratello VIP, l’influencer e modella è stata scelta per partecipare a Unknown – Fino all’ultimo bivio, il nuovo reality di Rai 2 previsto per l’autunno. Ma scopriamo tutti i dettagli e le rivelazioni fatte dalla showgirl.

Soleil Sorge: una nuova avventura e il ‘no’ a Mediaset

Il programma a cui prenderà parte la Sorgge sarà condotto da Elettra Lamborghini e Scintilla e promette colpi di scena, emozioni forti e scelte imprevedibili.

Per Soleil Sorge si tratta di un ritorno atteso, come ha dichiarato al settimanale Nuovo TV: “Dire che sono felice è poco. Amo mettermi in gioco e lo farò con la grinta di sempre“.

Nonostante il rinnovato entusiasmo per il ritorno in TV, Soleil Sorge ha rifiutato una proposta interessante: quella di partecipare a The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Una decisione netta, motivata con sincerità: “Le coppie in televisione non sono mai state il mio forte. Però guarderò lo show seduta sul divano, mangiando popcorn” ha ironizzato Soleil, che ha confessato la sua preferenza per altri format più affini alla sua personalità.

Il legame con Alex Belli e Delia Duran

Molti fan speravano di rivedere in tv il trio Soleil, Alex Belli e Delia Duran, protagonisti del famoso triangolo amoroso al Grande Fratello VIP. Tuttavia, oggi la situazione è cambiata.

“Siamo in rapporti sereni. Non ci vediamo spesso, ma se capita ci ritroviamo sempre con affetto” ha raccontato Soleil, chiudendo con eleganza quel capitolo della sua carriera televisiva.

Alla domanda che tutti si pongono – Soleil Sorge è fidanzata? – l’ex gieffina risponde con riservatezza ma lascia intendere qualcosa: “Non volevo ancora parlarne, ma diciamo che c’è qualcuno che ci sta provando. E devo ammettere che forse ci riuscirà. Vedremo“. Un accenno misterioso che ha già scatenato la curiosità dei fan.