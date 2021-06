Sinisa Mihajlovic e sua moglie Arianna Rapaccioni hanno festeggiato i loro 25 anni di matrimonio celebrando un’altra cerimonia in cui si sono detti nuovamente di sì. A fare da testimone la loro primogenita Viktorija. Arianna ha annunciato il lieto evento su Instagram postando anche una foto risalente al 1996, quando i due convolarono a nozze per la prima volta. Ecco la didascalia:

“Ne abbiamo fatta di strada in questi 25 anni ….le gioie di oggi i ricordi di ieri e le speranze di domani”.

I due hanno rivissuto i fiori d’arancio in quel di Porto Cervo. Arianna Rapaccioni ha alle spalle una breve carriera televisiva, diventando nota negli anni Novanta sul piccolo schermo con l’access prime time di Luna Park, con la conduzione di Fabrizio Frizzi. Successivamente ha partecipato a Quelli che il calcio. Poi è arrivato Sinisa e la donna ha fermato la carriera per lui. Proprio lei a Domenica In aveva raccontato di essersi presa del tempo lontano dai riflettori per potersi dedicare a tempo pieno alla famiglia.

La coppia ha cinque figli: oltre a Viktorija, gli altri sono Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. Calciatore di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter, Sinisa Mihajlovic nella seconda parte della sua carriera ha avviato un percorso da allenatore, lavorando per Inter, Bologna, Catania, Fiorentina, Serbia, Sampdoria, Milan, Torino, Sporting Lisbona e dal 2019 di nuovo il Bologna.

Nel luglio 2019 l’allenatore fa sapere di aver contratto una leucemia mieloide acuta, ragione per la quale si assenta dal Bologna, tornandosi a sedere in panchina a 44 giorni dal ricovero. Nel 2021 è ospite del Festival di Sanremo con la conduzione di Amadeus, durante il quale si rende protagonista di un siparietto con Zlatan Ibrahimovic, ospite fisso della rassegna musicale.

Foto: account Instagram Arianna Rapaccioni