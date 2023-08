Un legame speciale quello tra Simona Ventura e sua figlia Caterina, adottata nel 2014. Le parole della conduttrice.

Tanto amore e grande consapevolezza nelle parole di Simona Ventura a Grazia a proposito di sua figlia Caterina. La conduttrice ha raccontato di come l’affido, diventato poi adozione, della ragazza abbia cambiato la vita, sua e della diretta interessata che, oggi, porta a tutti gli effetti il suo cognome, proprio come gli altri due figli, Giacomo e Niccolò.

Simona Ventura e il bellissimo rapporto con la figlia Cateria

La Ventura ha voluto spiegare come la sua vita sia cambiata dopo l’affido e la successiva adozione di Caterina: “L’ho adottata quando ero single, nel 2014. Aveva un mese e mezzo ed era in una casa famiglia perché i suoi genitori non potevano occuparsi di lei. Prima mi è stata data in affido per due anni, poi per altri due, quindi ho ottenuto l’affidamento a tempo indeterminato”.

Da affido, come detto, si è passati all’adozione: “Una mia cara amica era morta all’improvviso per un aneurisma cerebrale. Ti rendi conto che uno può uscire la mattina e non tornare la sera? Ho cominciato a chiedermi che cosa sarebbe accaduto a Caterina, se fosse capitato lo stesso a me. Il mio avvocato mi disse che, a differenza degli altri due miei figli, lei non sarebbe stata tutelata. Così ho cominciato l’iter dell’adozione speciale per cui avevo i requisiti, perché la bambina è mia parente di secondo grado. Ovviamente ci voleva il benestare dei genitori naturali che, dopo un po’, è arrivato. L’iter è stato lungo, è durato tre-quattro anni, ma non abbiamo mollato mai. Oggi Caterina ha il mio cognome ed è entrata nell’asse ereditario come Niccolò e Giacomo“.

Super Simo è stata molto onesta con Caterina raccontandole tutta la sua storia: “Quando aveva 4 anni, le ho raccontato la sua storia. Siccome sono un personaggio pubblico c’era il rischio che lo venisse a sapere in altro modo. Le ho spiegato che era una bambina fortunata perché aveva ben due mamme“.

Di seguito anche un post Instagram della conduttrice con sua figlia:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG