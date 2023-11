Grande attesa per le prossime puntate del GF con nuovi ingressi annunciati e confermati anche da Alfonso Signorini. Ecco le sue parole.

Cosa accadrà al Grande Fratello nelle prossime giornate? Chi lo sa. Quello che è certo è che Alfonso Signorini ha dato il via libera ad alcuni nuovi ingressi a partire da sabato prossimo. Il conduttore, rispondendo ad alcune domande su Instagram dei suoi fan e dei seguaci del reality, si è sbilanciato su diversi temi.

Signorini tra i nuovi ingressi e il commento su Mirko

Oltre alle tante domande ricevute in tema vita privata, Signorini non si è sottratto a dare qualche commento anche a proposito dei quesiti sul Grande Fratello. Non sono passate inosservate le richieste dei suoi seguaci a proposito di Mirko Brunetti e il triangolo con Perla e Greta, la prima entrata da poco nella Casa, la seconda prossima ad arrivare nella dimora più spiata d’Italia.

In tal senso, il conduttore ha replicato a chi gli ha chiesto di chi fosse innamorato Mirko: “Greta entra perché vuole giocarsi la sua partita. Insieme a Greta entrerà un’altra concorrente donna. Di chi è innamorato Mirko Brunetti? Sicuramente di se stesso. Il resto, si accettano scommesse”.

Sui possibili nuovi ingressi: “Presto ne entra uno notevole. Filippo Bisciglia nel cast? Fake!”. Parole che sono poi stati confermate anche dal diretto interessato con un video divertente su Instagram.

Tra gli altri commenti fatti, il presentatore ha detto: “Se mi piace il cast di quest’anno? Sono felice dei miei concorrenti. Beatrice Luzzi mi piace molto”.

A questo punto non resta che attendere i nuovi ingressi nella Casa e capire come si evolveranno le dinamiche. Sicuramente c’è grande interesse soprattutto attorno al triangolo degli ex Tempation Island: Mirko-Greta-Perla. Se ne vedranno certamente delle belle…

Di seguito anche un recente post Instagram del GF:

