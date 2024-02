Gag di Serena Bortone sul suo programma. La conduttrice ha ironizzato sulla chiusura lanciando una frecciata evidente.

Scambio di battute a ‘Chesarà…’, trasmissione di Serena Bortone, tra la conduttrice e Pif. I due hanno scherzato sulla potenziale chiusura dei rispettivi programmi con tanto di riferimento ad un possibile trasferimento… sulla Nove, rete dove è andato Fabio Fazio dopo l’addio alla Rai di ‘Che Tempo Che Fa’.

Serena Bortone, la gag con Pif e la frecciata

Come detto, tutto è nato da un discorso tra la presentatrice e Pif, a sua volta protagonista di Caro Marziano, programma trasmesso sempre su Rai3 il mercoledì sera. A quel punto il regista ha scherzato sui contenuti dell’intervista, facendo riferimento alla possibilità che i due programmi potessero non essere più trasmessi proprio per effetto dei contenuti della loro chiacchierata.

A quel punto la Bortone ha lanciato una clip di Caro Marziano e Pif ha aggiunto: “Se ci sarà ancora, dopo questa intervista potrebbe esserci un’estensione di Blob”.

Da qui la presentatrice ha aggiunto: “Però allora chiudono anche me se chiudono te, ma che ce frega”.

Da qui Pif ha scherzato: “Ma sì, allora andiamo tutti alla Nove”.

Una battuta con chiaro riferimento all’addio di Fabio Fazio e ‘Che Tempo Che Fa’ e che ha portato proprio la Bortone a dire la sua: “No io alla Nove non ci voglio andare, restiamo qui perché questa è casa di tutti gli italiani”.

Insomma, al netto della gag e dell’ironia, la conduttrice ha voluto rimodellare il pensiero sottolineando l’importanza per lei di lavorare in Rai, anche al netto del recente cambio di programmazione che l’ha vista spostarsi dal pomeriggio di Rai 1 con ‘Oggi è un altro giorno’, appunto a ‘Chesarà…’ su Rai3.

Di seguito anche un post su X che riguarda la gag della conduttrice:

– Però allora chiudono anche me se chiudono te, ma che ce frega

+ Ma sì andiamo alla Nove

