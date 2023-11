Selvaggia Lucarelli ha annunciato di aver vinto la causa intentata contro Luigi Mario Favoloso, che al GF sfoggiò una t-shirt contro di lei.

Luigi Mario Favoloso è stato condannato in sede penale con risarcimento danni (da quantificare) per la t-shirt con la frase sessista rivolta alla giornalista Selvaggia Lucarelli.

Il fatto risale al 2018, quando Favoloso in diretta tv mise la maglietta con scritto “Selvaggia su*a”. “Il gentiluomo aveva provato a sfangarsela affermando che quella “Selvaggia” non ero io, ma è stato smentito dai testimoni”, ha scritto in un tweet la giurata di Ballando con le Stelle. Attraverso i social nel frattempo Luigi Mario Favoloso ha smentito quanto affermato dalla Lucarelli scrivendo:

“(…) Oggi non c’è stata nessuna condanna definitiva e soprattutto questo processo non si è svolto nel tribunale penale ordinario (in quello ho vinto 2 anni fa) ma presso il giudice di pace, è stata richiesta dal Pm una multa di pochi euro, farò appello, non per la cifra, ma per l’ingiustizia del fatto in sé”.

Aveva esibito una maglietta con una frase sessista rivolta a me nella casa del Grande fratello. Il processo è durato 5 anni ma alla fine oggi Luigi Favoloso è stato condannato in sede penale con risarcimento danni da quantificare in sede civile. Il gentiluomo aveva provato a… pic.twitter.com/U3jEFIwYqi — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 13, 2023

Selvaggia Lucarelli: Luigi Favoloso condannato

Attraverso i social Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere che Luigi Mario Favoloso sarebbe stato condannato per la maglietta con la frase offensiva rivolta contro di lei, e che per questo dovrà versare un risarcimento danni (da quantificare in sede civile). Il processo che ha visto protagonista l’ex fidanzato di Nina Moric è durato 5 anni, e in passato in merito alla vicenda la stessa Lucarelli aveva affermato:

“Se su quella maglietta ci fosse stato scritto “D’Urso s*ca” o “Boldrini s*ca” o “De Filippi s*ca” o “Toffanin s*ca”, quella persona sarebbe stata espulsa e eliminata da ogni palinsesto. Siccome però si parlava di me che nella sfera di priorità Mediaset e D’Urso conto poco, la terribile punizione per uno che scrive “s*ca” a una donna qualunque è stata la seguente: il tizio, in apertura di trasmissione, prima che la durissima, agghiacciante punizione si abbatta su di lui, ha 20 minuti di diretta in prima serata con la fidanzata.”

In queste ore l’ex volto del GF Vip ha smentito le parole della giornalista e in tanti si chiedono se lei risponderà a sua volta e se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Al momento, per saperne di più, non resta che attendere.

