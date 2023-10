Inizia col botto Ballando con le Stelle e Selvaggia Lucarelli non ha fatto mancare commenti taglienti, anche a chi non era in studio…

Risate, danza e anche qualche polemica. ‘Ballando con le Stelle’ su Rai1 è partito col botto e anche con la solita “lingua tagliente” di Selvaggia Lucarelli che non ha risparmiato complimenti e critiche ai concorrenti in gara e anche frecciate a chi non era in studio. Non è passato inosservato, infatti, un commento palesemente indirizzato a Barbara D’Urso…

Selvaggia Lucarelli, bordata a Barbara D’Urso

Nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle, la Lucarelli si è trovata a commentare le prestazioni di tutti i concorrenti. Tra questi, come ben noto, anche Simona Ventura che ha deciso di mettersi in gioco con lo show di Rai 1.

Subito dopo la sua esibizione, Super Simo ha ascoltato il giudizio dei giudici tra cui, appunto, quello della giornalista. “Iniziai a fare questo mestiere grazie a Simona. Hai dimostrato che quando la tua carriera non è andata benissimo, e questo capita a tutti, sei stata in grado da ripartire dalle cose piccole”, ha esordito la bella Selvaggia.

Poi, però, ecco un passaggio che è sembrato decisamente un attacco diretto a Barbara D’Urso: “Io potrei pensare che questa sia una mia vittoria e invece penso che sia una tua vittoria. Hai dimostrato di essere una che anche quando la carriera va meno bene come succede a tutti, ha saputo reinventarsi, ha saputi ricominciare da cose più piccole con grande modestia. Non sei andata in Inghilterra a postare su Instagram in inglese, così, improvvisamente. No sei rimasta qui a fare cose più piccole con pazienza e modestia”.

Il riferimento all’essere partiti nel Regno Uniti è sembrato a tutti i telespettatori e agli utenti social un chiaro messaggio a Carmelita che, dopo l’addio a Mediaset, si è mostrata più volte in terra inglese intenta a imparare meglio la lingua.

Da capire il motivo per cui la Lucarelli abbiamo voluto, in qualche modo, fare riferimento alla D’Urso che, va detto, in realtà rimettendosi a studiare non è parsa certamente altezzosa o poco umile. Anzi.

Di seguito anche un post su X con le parole della giornalista e giudice del programma:

