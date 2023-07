Giulia De Lellis è finita nella bufera per il suo ultimo viaggio in Israele e ha deciso di replicare attraverso i social.

In molti sui social si sono scagliati contro Giulia De Lellis per il suo ultimo viaggio in Israele, accusando l’influencer di non aver avuto un minimo di sensibilità o di empatia per ciò che sta accadendo politicamente nel paese. Attraverso i social l’influencer ha deciso di replicare affermando:

“Nel mio viaggio in Israele c’è solo il piacere della scoperta e nessuna volontà di propagandare alcun messaggio politico. Anche perché sono perfettamente consapevole di non avere la preparazione per poter prendere posizione su un tema così complesso e delicato”, e ancora: “Chi ha sostenuto il contrario mi ha sopravvalutata, o più semplicemente ha scelto di usarmi, lui sì, per fare propaganda (…) Vedere così tanta aggressività e odio da parte di chi dichiara di essere animato da sentimenti di pace mi sconvolge. Ma, consapevole del mio ruolo, saprò essere più attenta, sia in ciò che racconto che nel modo in cui lo faccio”, ha concluso.

Giulia De Lellis: la replica sul viaggio in Israele

Giulia De Lellis ha replicato contro chi l’ha presa di mira per il suo viaggio in Israele, dove tra le altre cose si è mostrata insieme alle forze di difesa israeliane e a seguire ha posato con i genitori del suo fidanzato (Carlo Beretta) insieme al capo di Stato, Isaac Herzog.

In queste ore anche la giornalista Selvaggia Lucarelli ha commentato la questione scrivendo: “Il problema è che quando hai milioni di follower è tuo dovere iniziare a studiare. Anche per pubblicare le foto che vuoi con chi vuoi. Nel paese che vuoi ma con consapevolezza e la capacità di controbattere. Voglio molto bene a Giulia è una mia amica ma questo è.” Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?

