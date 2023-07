La conduttrice Caterina Balivo ha commentato la notizia dell’addio inaspettato di Barbara D’Urso da Mediaset.

A partire dall’11 settembre Caterina Balivo tornerà in onda su Rai1 con lo show La volta buona e lei stessa ha svelato che la collega Barbara D’Urso non sarà sua ospite. La conduttrice ha comunque voluto esprimere la sua solidarietà verso la collega che, nelle ultime settimane, si è sfogata pubblicamente per esser stata mandata via da Mediaset in maniera inaspettata e improvvisa.

“Barbara è una grande professionista, a livello emotivo capisco il suo dispiacere per non aver potuto salutare il suo pubblico, non è stato bello… Se la inviterò come ospite? Ci sarà la fila per intervistarla, immagino di vederla da Mara Venier più che da me”, ha affermato.

Caterina Balivo: Barbara D’Urso non sarà sua ospite

Caterina Balivo ha rotto il silenzio su quanto accaduto alla collega Barbara D’Urso, che di recente è stata allontanata da Mediaset in maniera improvvisa e senza che le fosse concesso di salutare il suo pubblico. Per quanto riguarda l’ex padrona di casa di Vieni da Me, in tanti si chiedono se non si sia sentita una seconda scelta visto che la conduzione de La volta buona sarebbe stata proposta a Lorella Cuccarini prima che a lei.

A tal proposito la Balivo ha dichiarato: “Lorella è una grande professionista e può dire quello che vuole. Io ho sorriso perché è una sliding door che si ripete, mi avevano proposto Festa Italiana perché Romina Power rifiutò il programma. Corsi e ricorsi: sono sempre stata grata a quella rinuncia”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG