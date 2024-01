Gina Schumacher convolerà a nozze a Maiorca, ma non è dato sapere se suo padre Michael sarà presente all’evento.

Gina Maria Schumacher, figlia di Michael Schumacher, la prossima estate convolerà a nozze con il con il fidanzato 27enne Iain Bethke. Le nozze si terranno a Maiorca, nella villa di famiglia acquistata dal presidente del Real Madrid Florentino Perez. Al momento non è dato sapere se all’evento sarà presente Michael Schumacher, che non è più apparso in pubblico dal tragico incidente che lo vide protagonista a Meribel, il 29 dicembre 2013.

Michael Schumacher: la figlia Gina si sposa

La figlia di Michael Schumacher e di sua moglie Corinna Betsch è pronta a convolare a nozze, mentre per quanto riguarda l’ex campione suo padre da ben 10 anni non si hanno notizie certe sul suo stato di salute e la sua famiglia ha fatto di tutto per cercare di proteggere la sua privacy, mantenendo la più assoluta discrezione a riguardo. La figlia di Schumacher, cavallerizza, condivide la stessa passione per i cavalli con il fidanzato, che è un saltatore: i due partecipano spesso insieme ai concorsi.

Stando ai rumors riportati da La Repubblica la coppia convolerà a nozze in una tenuta di famiglia a Maiorca e per questo c’è chi ha pensato che sia volontà dei familiari che anche l’ex campione sia presente all’evento. Sulla vicenda al momento non è dato sapere di più, e la famiglia Schumacher continua a mantenere il massimo riserbo sulla vicenda.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG