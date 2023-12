Entrata con lo stupore di tanti e uscita in modo non troppo elegante: Sara Ricci si “vendica” dopo l’addio al Grande Fratello.

La sua eliminazione era stata accolta come un “successo” da parte di una buona fetta del pubblico del Grande Fratello e, forse, anche per questo, a modo suo, Sara Ricci ha voluto vendicarsi. L’attrice, attraverso i socia, si è rivolta proprio alle persone che l’hanno seguita e poco supportata durante la breve parentesi del reality.

Sara Ricci contro il pubblico del Grande Fratello

Dopo la sua recente eliminazione dal Grande Fratello, la Ricci ha ricevuto un’ondata di commenti non proprio positivi da parte del pubblico del reality che decisamente non ha accolto “nel cuore” la donna.

Gli atteggiamenti ritenuti altezzosi avuti nella Casa, infatti, sono costati l’uscita anticipata alla donna che, in qualche modo, ha deciso di vendicarsi parlando proprio a chi l’ha “fatta fuori”.

“Sono uscita, siete contenti? Con tutte queste cattiverie, il fatto che ormai pensano che sono una diva, che me la tiro, che sono snob”, ha esordito la donna.

“Io sono anche laureata comunque. Non è che lo dico perché sono snob, perché non lo dovrei dire?”, ha proseguito. “Ho preso 110 e lode. Mi sono guadagnata tutto da sola, non devo ringraziare nessuno. Quindi questa cosa dà fastidio? Uno deve essere ignorante e violento per piacere al 97% del pubblico?”.

Parole che non potevano che generare ulteriore movimento sul web dove diversi utenti non hanno preso bene i commenti dell’attrice definendola “la piastrata che rosica” e altri termini più scurrili e decisamente da non ripetere.

Staremo a vedere se il feeling col pubblico migliorare col passare del tempo e con il calmarsi delle acque…

Di seguiti una delle reazioni degli utenti di X:

Di seguito anche il post Instagram del programma sull’eliminazione dell’attrice dal reality:

