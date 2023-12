Potrebbe esserci una novità nella vita privata e professionale di Mirko Brunetti. Per il ragazzo si parla del trono di Uomini e Donne…

Prima Temptation Island, poi il Grande Fratello e ora… anche il trono di Uomini e Donne. Ebbene sì, perché per Mirko Brunetti potrebbero aprirsi le porte del talk show pomeridiano di Canale 5 di Maria De Filippi. Alcuni rumors si stanno susseguendo da qualche giorno e lo stesso diretto interessato non è sembrato affatto contrario alla questione…

Mirko Brunetti tronista di Uomini e Donne?

Dopo aver preso parte a Temptation Island e successivamente al Grande Fratello, per Mirko Brunetti potrebbe esserci una nuova esperienza televisiva. Quale? Quella del trono di Uomini e Donne, trasmissione pomeridiana di Canale 5 condotta da Maria De Filippi che già conosce evidentemente il ragazzo.

Sebbene si tratti, per ora, solo di rumors, il diretto interessato non è sembrato affatto scontento di tale ipotesi. Parlando in una diretta social con Ciro Petrone, Brunetti non si è sbilanciato sulla vicenda ma non ha neppure negato l’interesse.

“Te lo avevo detto anche io prima. Che cosa ti ho detto in privato l’altro giorno? Senza che tu mi dicessi nulla cosa ti ho detto? Dov’è che ti vedrei bene, in quale programma?”, le parole di Petrone.

Dal canto suo Brunetti ha risposto: “Sì, vero. Tu mi hai detto che mi vedresti benissimo sul trono di Uomini e Donne…”.

A sostenere la possibilità di vedere il giovane nel programma della De Filippi anche Lorenzo Pugnaloni, noto blogger che si occupa da anni proprio della tramissione di Canale 5. In una delle sue Instagram stories ha scritto: “Ed ecco l’indiscrezione del giorno. Mirko Brunetti dopo il Grande Fratello andrà a Uomini e Donne come tronista? Potrebbe essere una cosa da non escludere per la seconda parte del programma. Dopo Brando e Cristian dovrebbero scendere due tronisti nuovi: un uomo e una donna e, insieme a Ida già presente, formare il nuovo trio”.

Non resta che vedere se da semplice indiscrezione, tale rumor diventerà realtà…

Di seguito un post Instagram di Mirko dopo l’uscita dal GF:

