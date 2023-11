Ieri sera, durante il Tg1 delle 20, Amadeus ha annunciato le tre co-conduttrici del Festival di Sanremo.

Durante il tg delle 20, Amadeus ha annunciato i nomi delle tre donne che saliranno sul palco dell’Ariston a fianco a lui per la conduzione del prossimo Festival. Giorgia, Lorella Cuccarini e Teresa Mannino staranno a fianco di Amadeus nel corso di tre delle cinque serate, mentre Fiorello sarà il mattatore della serata finale. Nomi che vanno ad aggiungersi a quello di Marco Mengoni, già rivelato qualche giorno fa.

Il commento di Lorella Cuccarini

“A volte, le notizie più belle arrivano quando meno te le aspetti” ha scritto Lorella Cuccarini sui suoi profili social, commentando la notizia della sua partecipazione al Festival come co-conduttrice. Dopodiché ha spiegato come ha ricevuto la proposta: “10 giorni fa, la telefonata di Amadeus: ‘Hai voglia di fare una serata del Festival con me?‘…”.

Infine fa un cenno al suo rapporto con il direttore artistico: “Insieme, negli anni, abbiamo vissuto esperienze indimenticabili, sia in televisione che in teatro. Sono certa che questa avventura lo sarà di più. Sarà bellissimo poi condividere il palco con persone che stimo tantissimo, dal punto di vista umano e artistico. Grazie Ama! Ti voglio bene”.

“Ma quindi è vero”, la reazione di Giorgia

Giorgia ha invece commentato la notizia della sua presenza sul palco dell’Ariston tramite una storia Instagram. “Ma quindi è vero“, ha scritto la cantante su una foto che la ritrae insieme a Lorella Cuccarini, Teresa Mannino e Fiorello.

L’emozione di Teresa Mannino

Teresa Mannino, dopo l’annuncio di Amadeus, ha invece pubblicato un video che la ritrae nel minivan prima che la notizia venisse diffusa al pubblico, e si mostra emozionata. “Ci dobbiamo arrivare a sto Sanremo 2024. Io questo video ve lo farò vedere dopo“. Conclude poi dicendo: “Dietro e avanti a me ci sono le altre due, Giorgia e Cuccarini. Faccio Sanremo per conoscere Giorgia e Lorella Cuccarini.”

