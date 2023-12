Amadeus ha annunciato che saranno ben 30 gli artisti in gara a Sanremo 2024. Scopriamo chi, però, è stato escluso.

In via del tutto eccezionale per il suo ultimo Sanremo in veste di direttore artistico, Amadeus ha cambiato il regolamento e ha fatto sì che ben 30 artisti prendessero parte allo show (e non più 26). Stando a Il Mattino, alcuni artisti famosi sarebbero stati però esclusi dalla lista dei Big in gara allo show: tra questi vi sarebbero i Jalisse, Al Bano Carrisi, Arisa e moltissimi altri.

Sanremo 2024: gli artisti esclusi

Ferve l’attesa per la nuova edizione del Festival di Sanremo e intanto, secondo il Mattino, sarebbero numerosi gli artisti famosi che, purtroppo, sono stati esclusi dalla selezione pre-Festival: tra questi vi sarebbero i Jalisse, Al Bano, Arisa, Ermal Meta, Malika Ayane, Marcella bella, Patty Pravo, Bresh, Zero Assoluto, Alan Sorrenti e Calibro 35 ed Alexia. Non avrebbero invece presentato alcun brano i Pinguni Tattici Nucleari, mentre resta un mistero l’assenza dei Pooh (che per settimane, secondo Il Mattino, sono stati dati come certi nel cast).

Amadeus ha fatto sapere che la scelta degli artisti in gara sarebbe stata per lui alquanto difficile, e ha ammesso che gli sarebbero stati sottoposti oltre 400 brani. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla nuova edizione della kermesse, le cui co-conduttrici saranno la cantante Giorgia, l’attrice comica Teresa Mannino e la ballerina e showgirl Lorella Cuccarini. Sui social in tanti hanno lodato la presenza delle tre vip e sono curiosi di sapere quali altre sorprese saranno presenti allo show.

