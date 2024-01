Debora Ergas, figlia di Sandra Milo, ha rotto il silenzio dopo la morte della madre. Le parole strappalacrime sui social.

Ha scelto un messaggio di poche parole per dire addio a sua madre Sandra Milo, scomparsa nella giornata di lunedì 29 gennaio. Parliamo di sua figlia Debora Ergas che su X ha salutato la madre 90enne con un messaggio struggente e ricco d’amore.

Sandra Milo, l’addio della figlia Debora Ergas

Il mondo dello spettacolo è rimasto sconvolto dalla morte di Sandra Milo avvenuta nella giornata di lunedì 29 gennaio 2024. La donna è scomparsa a 90 anni e dopo l’annuncio della famiglia è arrivato anche un dolce messaggio d’addio di sua figlia Debora.

La donna, prima dei tre figli della compianta attrice, ha deciso di esporsi pubblicamente riguardo alla morte della madre. La Ergas ha scelto un post su X per salutare per sempre sua mamma. “Addio mamma. Sei di nuovo leggera… Nel vento”. Il tutto accompagnato da due cuori, uno nero e uno rosso spezzato.

Poche parole e importanti per la donna che da oltre 40 anni lavora come giornalista inviata del noto programma ‘La Vita in diretta’, in onda su Rai1. Suo padre è Moris Ergas, produttore greco, che era stato sposato appunto con la compianta attrice.

Le frasi della giornalista hanno subito raccolto moltissime reazioni da parte del mondo social. Sono stati, infatti, migliaia i like ricevuti dal messaggio della signora Debora così come tantissimi i commenti d’affetto e condoglianze.

La Milo, infatti, era molto amata per la sua solarità e per la lunga carriera avuta. Nell’ultimo periodo, infatti, la donna era tornata sul piccolo schermo raccogliendo giudizi positivi per il programma ‘Quelle brave Ragazze’, con Mara Maioncihi e Orietta Berti, poi sostituita da Marisa Laurito. Un tris di esperienza e simpatia che, ora, è stato spezzato dalla triste notizia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG