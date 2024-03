Samantha De Grenet confessa il flirt con Francesco Totti e rivela un rapporto inaspettato con l’ex marito di Ilary Blasi.

Francesco Totti ha avuto diverse storie prima di conoscere Ilary Blasi e, a detta di quest’ultima, anche dopo. Tra le relazioni più inaspettate c’è stata quella con Samantha De Grenet, nota showgirl ed ex modella.

Le voci della relazione tra Samantha e Totti sono state confermate proprio dalla stessa showgirl, ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio. Durante la puntata, infatti, non solo ha confermato il flirt con l’ex capitano della Roma, ma ha anche raccontato alcuni aneddoti inediti della sua vita privata.

Samantha De Grenet e Totti: il racconto inedito della love story

Il racconto inedito del flirt tra Samantha e Francesco ha lasciato i fan a bocca aperta. Infatti, come racconta la stessa de Grenet “È una storia che nessuno di noi ha mai confermato, anche se all’epoca finimmo su tutti i giornali di gossip“.

La showgirl ha rivelato come sono andate realmente le cose con Francesco Totti: “Conobbi Totti una sera al Circo Massimo a un concerto di Antonello Venditti. Aveva appena terminato la sua storia con Maria Mazza, era una sera magica: luci, candele e musica. Qualche settimana dopo ci trovammo in Sardegna e una mattina andammo a fare una scorribanda in mare con la moto d’acqua. Guidavo io e un’onda anomala all’improvviso fece finire in alto mare Francesco. Ricordo che appena mi accorsi di averlo perso restai paralizzata dalla paura. Mi dissi: e adesso, se ho rotto il Campione chi mi farà tornare a Roma?“.

Samantha De Grenet e Francesco Totti: un amore mai decollato

La stessa Samantha ha chiarito che la loro storia non è mai diventato nulla di serio: “Sono stati momenti bellissimi ma la storia non si è mai trasformata in un vero amore. Poteva accadere, certo Totti è un ragazzo buono e non se l’è mai tirata, era uno normale anche allora“.

Tuttavia, chiarisce: “Io ero troppo amica della sua ex Maria Mazza e non volevo finire schiacciata dallo stereotipo velina con il calciatore famoso. Ne avevo già avuto uno e mi era bastato“.

