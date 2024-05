I retroscena di vita e di lavoro di Sabrina Salerno. La soubrette ha parlato del successo ottenuto e dei “no” detti in carriera.

Protagonista sulla Rai con ‘L’Acchiappa talenti’, Sabrina Salerno è tornata a raccontarsi a tuttotondo a Il Secolo XIX. La soubrette ha parlato della sua carriera professionale ma anche del successo ottenuto e delle abilità che servono per arrivare all’apice e, soprattutto, rimanerci. La donna, con la sua solita sincerità, si è confidata a 360°.

Sabrina Salerno e il successo

Facendo riferimento alla trasmisisone ‘L’Acchiappa talenti’, la Salerno ha spiegato che il suo sia stato “Claudio Cecchetto senza dubbi. Nella vita ho trovato più persone che mi hanno ostacolato perché non credevano in me, Cecchetto invece ha creduto in me immediatamente”. La donna ha aggiunto anche cosa, secondo lei, serva per fare carriera.

“Il successo? Serve molta fortuna, ma anche una mente molto sveglia perché non sempre il talento va a braccetto con il successo». Il talento di Sabrina è stato quello «di saper durare nel tempo”. Secondo la donna “a volte dipende anche dalle situazioni e dalle scelte che fai, il successo dipende anche dai no che dici e io ne ho detti parecchi“.

I ‘no’ detti

Anche su questa ultima affermazione, la soubrette ha voluto fare delle precisazioni: “Non ho mai accettato di fare un reality show nonostante me l’abbiano chiesto tutti, non solo in Italia ma anche in Spagna, in Francia, in Inghilterra, nei Paesi Scandinavi, non ho mai accettato perché è un tipo di tv che non mi appartiene, anche se ti dà il successo facile e molta popolarità”, ha spiegato la Salerno facendo riferimento ai ‘no’ detti di cui va orgogliosa.

Di seguito anche un post Instagram recente della soubrette che sarà impegnata, come detto, sulla Rai con ‘L’Acchiappa talenti’, programma condotto da Milly Carlucci, e in gara con Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi e Wanda Nara:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG