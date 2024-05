Gaffe di Raffaello Tonon in diretta a Mattino 5. Il noto volto tv si è staccato, senza accorgersene, la patch cutanea in testa…

Un particolare episodio andato in scena a Mattino 5 su Canale 5 è diventato virale in queste ore. Protagonista Raffaello Tonon a cui si è staccata la patch cutanea mentre si sistemava la testa. A rendere tutto più comico, la reazione del diretto interessato ma anche quella della conduttrice, Federica Panicucci.

Raffaello Tonon e la gaffe con il parrucchino

In una recente puntata di Mattino 5, su Canale 5, Tonon è stato ospite della Panicucci per affrontare il tema del turismo estetico e del trapianto di capelli. Nel dettaglio, in studio si stava parlando del fatto che queste nuove patch cutanee, da molti chiamate semplicemente “parrucchini”, siano molto sicure e che ci si possa comportare come se nulla fosse.

Peccato che, proprio parlando di questo argomento, mentre si toccava la testa, il buon Raffaello sia stato vittima di una problematica evidente. La patch, infatti, si è staccata dalla cute mostrando, appunto, la testa rasata dell’uomo. Curiosa la reazione dei presenti, soprattutto quella della padrona di casa: “Oddio attento che ti rimane… Ecco, si è visto qualcosa non volevo dirtelo”, ha detto la Panicucci. “Si è staccato un pezzo, guarda che si è staccato”.

La patch: il costo e la “manutenzione”

Come riportato da Novella 2000, Tonon ha poi spiegato che per prendersi cura della patch ci sia la necessità di una importante manutenzione che ha un costo elevato: “Nel pacchetto ci sono due o tre patch all’anno, ma costerà come un pacchetto di sigarette all’anno. Vieni rasato sotto, poi dopo due ore ti riattaccano il patch e vai via. Io prima del patch ho speso 3-4.000 euro ed è stato tutto un buco nell’acqua”, ha detto.

Di seguito anche un post su TikTok con l’episodio diventato presto virale:

