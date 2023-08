Sabrina Ferilli ha espresso pubblicamente la sua opinione su alcune tematiche relative alla politica in Italia.

Sabrina Ferilli ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui si è espressa anche su temi di rilevanza politica e sociale e per la prima volta ha detto la sua sull’attuale governo affermando:

“Giorgia Meloni? È un capo di un governo di destra, e quello è, quello fa. Io sto a sinistra e su tanti temi sono molto distante. Dicono: è preparata. Ma che fosse preparata lo sapevo anche prima”, e ancora: “L’errore della sinistra sotto elezioni e stato quello di dire: non votatela perché è fascista, invece di proporre alternative. I sondaggi la danno ancora ben salda, evidentemente la gente è soddisfatta. Ma faccio anche la tara di chi sono io”.

Sabrina Ferilli non si tira indietro e nella sua ultima intervista a Vanity Fair ha voluto esprimersi anche su temi riguardanti l’attualità e la politica. Oltre ad aver espresso la sua opinione sul Governo attualmente in carica in Italia, l’attrice si è espressa anche in merito alla segretaria del PD Elly Schlein, su cui ha affermato:

“È troppo radicale e fa fatica a convogliare l’interesse di tutti. Faccio l’esempio della scuola: l’Italia ha livelli di analfabetismo e di abbandono scolastico preoccupanti, non è stato fatto nulla e la sinistra è stata al governo per tanti anni. Se non coltivi le nuove generazioni, la cultura, come fai a far crescere il Paese? Ma mi viene in mente anche il diritto all’aborto: la sinistra, pur potendo, non ha mai affrontato il problema degli obiettori di coscienza, che di fatto rendono inapplicabile la legge 194.” Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? E soprattutto l’attrice tornerà a parlare della questione?

